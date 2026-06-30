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Almanya'yı Dünya Kupası'nda eleyen Paraguay'da resmi tatil ilan edildi

Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, ülkenin Almanya karşısında aldığı zaferle Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini kutlamak için Salı gününü ulusal tatil ilan etti.

Haber Merkezi
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Almanya'yı Dünya Kupası'nda eleyen Paraguay'da resmi tatil ilan edildi
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Turnuvada E Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladıktan sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ile Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada bitiren Paraguay, Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

Almanya'yı Dünya Kupası'nda eleyen Paraguay'da resmi tatil ilan edildi - Resim : 1

Ulusal tatil ilan etti

Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, ülkesinin Almanya karşısında aldığı zaferle Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini kutlamak için Salı gününü ulusal tatil ilan etti.

Pena, X platformunda "Bugün koca bir ülke kutlama yapıyor" diye yazdı ve kararnameyi imzalarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kararnamede, "Hükümet bu muazzam başarıya kayıtsız kalamaz. Bu tarihi günü kutlamak için tüm Paraguaylıların bir araya gelmesini kolaylaştırmak gereklidir" denildi.

 

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