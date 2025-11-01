Alper Çetin hangi takımlı? Alper Çetin kimdir, aslen nereli? soruları araştırılıyor. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı merakla Çetin hakkındaki bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Hatta tecrübeli hakemin hangi takımlı olduğunu ve memleketini araştıranlar da var.

ALPER ÇETİN HANGİ TAKIMLI?

VAR Hakemi Alper Çetin yeni sezonda yönettiği Beşiktaş maçıyla dikkatleri çekti. Tecrübeli hakemin karnesinde Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor, Trabzonspor gibi takımların maçları dar var. Çetin’in hangi takımlı olduğu ise bilinmiyor. Bu konuda kamuya yaptığı bir açıklama bulunmuyor.

ALPER ÇETİN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Türk futbolunun tanınan hakemlerinden Alper Çetin, son dönemde yönettiği karşılaşmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı olarak görev yapan Çetin, hem sahada hem de Video Yardımcı Hakem (VAR) ekibinde aktif rol alıyor.

Bazı kaynaklara göre 12 Nisan 1982 doğumlu olan Alper Çetin, İstanbul doğumludur. Ancak bazı yerel haberlerde 1986 doğumlu ve Ankara asıllı olduğu da ifade edilmektedir. Hakemlik kariyerine genç yaşta başlayan Çetin, profesyonel liglerde uzun süredir görev yapmaktadır.

Çetin, özellikle Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarında göstermiş olduğu performansla dikkat çekerken, objektif yönetimiyle futbol camiasının beğenisini kazanmıştır. Deneyimli hakem, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi hakem kadrosunda yer almakta ve MHK’nin belirlediği klasmanlarda aktif olarak görev almaktadır.