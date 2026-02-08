Alperen Şengün 2’nci kez NBA All-Star’da
Milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star’a seçildi.
A Erkek Milli Takımımızın ve Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'ndan seçilerek NBA All-Star 2026’da sahne almaya hak kazandı.
Bakan Bak'tan tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Alperen Şengün’ü, üst üste ikinci kez NBA All-Star’a seçilmesinden dolayı sanal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla kutladı.