  Alperen Şengün 2'nci kez NBA All-Star'da
Alperen Şengün 2’nci kez NBA All-Star’da

Milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star’a seçildi.

A Erkek Milli Takımımızın ve Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'ndan seçilerek NBA All-Star 2026’da sahne almaya hak kazandı.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Alperen Şengün’ü, üst üste ikinci kez NBA All-Star’a seçilmesinden dolayı sanal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla kutladı.