Alperen Şengün NBA tarihine geçti: Açılış maçında kariyer rekoru kırdı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de yeni sezonun açılış maçına damga vurdu. Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenildiği maçta NBA tarihine geçti ve kariyer rekorunu kırdı.

T24'te yer alan habere göre, NBA'de yeni sezonun ilk haftasında Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder deplasmanına çıktı.

İki kez uzatmaya giden maçı ev sahibi ekip 125-124 kazandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezona enfes istatistiklerle başladı.

Alperen Şengün'nden kariyer rekoru

49 dakika sahada kalan Alperen Şengün, müsabakayı 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı. Milli basketbolcu 5 üçlük isabeti bularak kariyer rekoru da kırdı.

Öte yandan Alperen Şengün, açılış gecesinde 5+ üçlük isabetiyle 35+ sayı 10+ ribaund 5+ asiste ulaşan tarihteki ilk isim oldu.

Warriors, Lakers deplasmanında kazandı

Gecenin diğer maçında ise Golden State Warriors ise Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 119-109 mağlup etti.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Lakers adına Luka Doncic 43 sayı, 12 ribaund ve 9 asist ile oynadı. Austin Reaves 26 sayı, DeAndre Ayton ise 10 sayı üretti.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 23 sayısı ile birlikte Jimmy Butler 31 sayı, Jonathan Kuminga 17 sayı, kenardan gelen Buddy Hield 17 sayı üretti.