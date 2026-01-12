Alperen Şengün, sakatlık sonrası sahalara döndü

Sacramento Kings, evinde Houston Rockets’ı 111-98 yenerken, üç maç aradan sonra sahalara dönen Alperen Şengün 19 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk etkileyici bir performans gösterdi.

DeRozan, NBA’de 26.000 sayıya ulaşan 23. oyuncu oldu

Rockets’ta Amen Thompson 31 sayı ve 13 ribauntla öne çıkarken, Kevin Durant 23 sayı kaydetti. Kings cephesinde ise DeMar DeRozan 22 sayı üreterek NBA tarihinde 26.000 sayıya ulaşan 23. oyuncu oldu.

Milli oyuncu Alperen Şengün, 3 Ocak’ta Dallas Mavericks ile oynanan maçın ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı.