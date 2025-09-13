Alperen Şengün'den Ercan Osmani'ye: Söz verdim, ona en iyi Rolex’i alacağım
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye, finalde Almanya'nın rakibi oldu. Milli basketbolcu Ercan Osmani, 28 sayı ve 6 ribaund ile maça damgasını vurdu. Maçın bir diğer yıldızı Alperen Şengün, "Ercan’a söz verdim, ona en iyi Rolex’i alacağım" dedi.
Alperen Şengün, A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükseldiği maçın ardından açıklamalar yaptı.
Alperen Şengün, "Çok mutluyuz. Ne diyebilirim ki... Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum. Bu takımı her şeyiyle seviyorum. Kardeşiz biz. Çok hak ettik. Bugün çıktık savaştık. Çok önemliydi bizim için. Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı." şeklinde konuştu.