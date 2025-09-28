  1. Ekonomim
  3. Altay- Eskişehirspor maçı öncesi yardımcı hakem bıçaklı saldırıya uğradı
Altay- Eskişehirspor maçı öncesi yardımcı hakem bıçaklı saldırıya uğradı

Altay - Eskişehirspor maçında görev yapacak yardımcı hakem E.K. bıçaklı saldırıya uğradı.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 4. haftasında Altay sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi kahreden bir gelişme yaşandı.

Tahir Kum'un haberine göre karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K, otel çıkışında saldırıya uğradı. Bıçak darbesi alan E.K, hastaneye kaldırıldı.

Tahir Kum haberinde "Bugün Altay ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K’nin otel çıkışı bıçaklı saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. TFF önümüzdeki saatlerde bu müsabakaya yeniden hakem ataması yapacak" ifadelerini kullandı.

Atama yapıldı

TFF'den yapılan açıklamada ise "Altay - Eskişehir Kulübü müsabakasında 2. yardımcı hakem değişikliğine gidilmiştir. E.K'nın sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır" denildi.

