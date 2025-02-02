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Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray Kulübünün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi
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Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı kulüp yetkilileri ile sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

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