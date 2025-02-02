Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı kulüp yetkilileri ile sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" diye konuştu.