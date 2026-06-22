Amazon Türkiye isim sponsorluğundaki 2026 Voleybol Milletler Ligi Ankara etabı tamamlandı

Amazon Türkiye’nin isim sponsorluğunda 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 VNL 2. hafta Türkiye Etabı sona erdi. Beş gün boyunca dünyanın önde gelen milli takımlarının mücadele ettiği organizasyonda, Ankara Spor Salonu tribünleri yoğun ilgi gördü. Milyonlarca izleyici de ekran başında bu heyecana ortak oldu.

Ankara etabı boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın karşılaşmaları başta olmak üzere; Belçika, Brezilya, Fransa, Almanya ve Çin milli takımlarının karşı karşıya geldiği heyecanlı bir etap oldu. Büyük ilgi gören karşılaşmalar, Ankara'yı bir kez daha uluslararası voleybolun önemli duraklarından biri haline getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’mız, Ankara etabında dört karşılaşmaya çıkarak Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile mücadele etti. Milli takımımızın her maçında tribünleri dolduran taraftar desteği, Ankara'yı turnuvanın en coşkulu duraklarından biri haline getirdi.

Amazon Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ece Uslu, Ankara etabının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara etabına isim sponsoru olarak destek vermekten büyük mutluluk duyduk. Beş gün boyunca hem sahada hem tribünlerde yaşanan enerji, voleybolun Türkiye'deki güçlü karşılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu heyecana ortak olan tüm voleybolseverlere, organizasyonda emeği geçen ekiplere ve sporculara teşekkür ediyoruz. Ayrıca 22-29 Haziran'da gerçekleşecek Prime Day'in heyecanını da etap boyunca seyircilerimizle buluşturduk. Amazon Türkiye olarak sporun insanları bir araya getiren gücünü desteklemeye devam edeceğiz."

Ankara etabının ardından, VNL grup aşamasının üçüncü ve son haftası temmuz ayı başında Japonya’da gerçekleşecek karşılaşmalarla devam edecek. Burada oynanacak karşılaşmaların ardından genel puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin’in Makao kentinde düzenlenecek büyük VNL Finalleri’nde şampiyonluk kupasını kaldırmak için sahaya çıkacak.