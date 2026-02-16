  1. Ekonomim
Amed Sportif Faaliyetler’de Sinan Kaloğlu dönemi kapandı

Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Amed Sportif Faaliyetler’de Sinan Kaloğlu dönemi kapandı
Amed Sportfi Faaliyetler, dün sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz’’ denildi.