Amed Spor'un şampiyonluk heyecanı: 16 kişi baygınlık geçirdi!
TFF 2. Lig'de birinci lige çıkmayı neredeyse garantileyen Amed Sportif Faaliyetler'in yarın sahasında yapacağı şampiyonluk maçı için bilet kuyruğunda izdiham yaşandı. Bilet almak isteyen 16 kişi baygınlık geçirdi.
ANKA
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Lig Kırmızı Grubun lideri Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu’nda yarın saat 15.00’da Menemenspor ile karşılaşacak. Maçın biletlerinin satışının yapıldığı Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Stadyumu'nda çok sayıda kişinin toplanması izdihama neden oldu. 16 kişi baygınlık geçirdi, olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
İzdiham nedeniyle bilet satışları durduruldu, polis ekipleri stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.