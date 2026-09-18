Amir Murillo eski takımını boş geçmedi

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UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş, evinde Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 yendi. 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Vaclav Cerny, 59. dakikada Amir Murillo ve 81. dakikada Ernest Poku’nun golleriyle galibiyete uzanan Kartal da Murillo eski takımını da boş geçmemiş oldu.

Geçtiğimiz ocak ayında Marsilya’dan siyah-beyazlı takıma dahil olan Amir Murillo, bu sezon ise 3. golünü kaydetti. Panamalı futbolcu, Avrupa Ligi elemelerinde Kauno Zalgiris ve Süper Lig’de Çorum FK ağlarını sarstı.