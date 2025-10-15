Anadolu Efes, Olympiakos’u 82-78 mağlup etti
EuroLeague 4. hafta mücadeleleri kapsamında Anadolu Efes karşılaştığı Olympiakos’u 82-78 mağlup etti.
Baketbol EuroLeague 4. haftasında Anadolu Efes Yunanistan’ın Olympiakos takımına konuk oldu. Barış ve Dostluk Salonu'nda düzenlenen maç saat 21:15'te başaladı.
Birinci periyotu 28-25 üstün kapatan, ikinci periyotta 51-48 geriye düşen ve üçüncü periyotu 67-67 berababerlikle bitiren Anadolu Efes, dördüncü ve son periyotta Olimpiyakos’u 82- 78 mağlup etti.