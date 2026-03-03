Anadolu Efes, sportif direktör İsmail Şenol ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes’te yönetim, sportif direktör İsmail Şenol ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği bildirildi.

Kulüp açıklama yaptı

Açıklamada, "Sportif direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.