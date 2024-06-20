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Anadolu Efes Will Clyburn ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes'te 34 yaşındaki ABD'li forvet Will Clyburn ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Anadolu Efes Will Clyburn ile yollarını ayırdı
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Will Clyburn'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Takımda iki sezon görev yapan Clyburn, birer Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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