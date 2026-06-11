Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş, yaşamını yitirdi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat." ifadeleri kullanıldı. Eski basketbolcu Serhat Güneş için basketbol camiasından birçok kulüp ve oyuncu, başsağlığı mesajı yayımladı.

Serhat Güneş kimdir?

14 Nisan 1986 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Serhat Güneş, profesyonel basketbolculuktan performans antrenörlüğüne uzanan örnek bir kariyere sahipti. Yaklaşık 15 yıl basketbol oynayan Güneş, sporculuk kariyerinin ardından akademik eğitimini tamamlayarak atletik performans alanında uzmanlaştı.

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Güneş, kondisyon ve performans geliştirme alanında kendisini yetiştirdi. Akademik bilgisi ile saha tecrübesini bir araya getiren başarılı antrenör, Türk basketbolunun önemli performans uzmanlarından biri olarak gösteriliyordu.

Sakarya Basketbol, Konyaspor Basketbol, Bandırma Basketbol, Beşiktaş ve Türk Telekom gibi kulüplerde görev yapan Serhat Güneş, son olarak Anadolu Efes'te atletik performans antrenörü olarak çalışıyordu. Oyuncuların fiziksel gelişimi ve performans planlamasında önemli rol üstlenen Güneş, kulüp içerisinde saygı duyulan isimlerden biri olarak biliniyordu.