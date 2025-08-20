Anadolu Efes’in One Team Projesi Antalya’da özel sporcularla buluştu

ANTALYA-EKONOMİ

Anadolu Efes Spor Kulübü, One Team projesini 2024-2025 sezonunda Corendon Turizm Grubu ve Muratpaşa Belediyesi iş birliğiyle Antalya’da hayata geçirdi. Proje kapsamında ZİÇEV’in (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) özel sporcularına basketbol eğitimi verildi.

Turkish Airlines EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülen One Team projesi, engellerin ötesinde eşitliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Anadolu Efes, bu yıl özel eğitime gereksinimi olan bireylerin bağımsız ve kendine yeten bireyler olmalarını desteklemek için basketbol aracılığıyla sosyal gelişimlerine katkıda bulundu.

Antalya’daki antrenmanlara 12-25 yaş aralığında 15 özel sporcu katıldı. Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde, sporun birleştirici gücüyle özgüven, iletişim, takım olma ve dayanışma ön plana çıktı. Muratpaşa Belediyesi’nin basketbol antrenörü İrgecan Işık, One Team Koçu olarak süreci yönetti; Anadolu Efes One Team Elçisi Erkan Yılmaz ise katılımcılara ilham verdi.

Toplam 8 hafta süren proje boyunca, iletişim, takım olma, motivasyon, problem çözme ve sorumluluk gibi konular atölye çalışmaları ve uygulamalı antrenmanlarla işlendi. Projenin son haftasında katılımcılar, Özlem Subaşı liderliğinde düzenlenen kurabiye atölyesinde grup çalışmasını pekiştirdi; birlikte hareket etmenin, yardımlaşmanın ve sorumluluk almanın önemini deneyimlediler. Gün sonunda ise Antalya’nın simge noktalarından Üç Kapılar’da hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Efes forması giyen forvet Erkan Yılmaz, One Team projesinin bu sezonki elçisi olarak antrenmanlara katıldı, saha içi ve saha dışı deneyimlerini paylaşarak katılımcıların özgüven ve sosyal becerilerini geliştirmelerine destek oldu. Muratpaşa Belediyesi’nin antrenörü İrgecan Işık da sporcularla birebir ilgilenerek, saha içi disiplin ile saha dışındaki anlayışı birleştirdi.

Proje sayesinde özel sporcular hem fiziksel hem de sosyal açıdan gelişim gösterdi; artan özgüven, kurulan sosyal bağlar ve sergilenen takım ruhu, One Team’in en değerli çıktıları arasında yer aldı. Anadolu Efes Spor Kulübü partnerleri de her yıl olduğu gibi 2024-2025 sezonunda yürütülen projeye katkı sağladı.