Anadolu Efes'in yeni koçu Igor Kokoskov oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Igor Kokoskov atandı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2023 yılından bu yana NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük yapan 53 yaşındaki Sırp teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

2000 yılından bu yana birçok NBA temsilcisinin teknik ekibinde de yer aldı

Gürcistan, Slovenya ve Sırbistan milli takımları ile NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Igor Kokoskov, 2000 yılından bu yana birçok NBA temsilcisinin teknik ekibinde de yer aldı.

Slovenya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 53 yaşındaki başantrenör yönetiminde İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmıştı. Igor Kokoskov, Türkiye'de ikinci kez görev alacak. Kokoskov, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti.