Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribün olayları nedeniyle durduruldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-0'ın rövanşında Fenerbahçe ile Anderlecht takımları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Lotto Park Stadyumu'nda karşılaştı. Karşlaşmanın başlamasının kısa bir süre ardından Anderlecht tribünlerinde yaşanan arbede sonrası oyun durduruldu. Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti

Müsabakanın hakemi, 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı.

Stat ekranlarında bu sırada şu ifadeler yer aldı:

Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın.

Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti.

Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.