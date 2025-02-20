  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribün olayları nedeniyle durduruldu
Takip Et

Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribün olayları nedeniyle durduruldu

Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle maçın hakemi Sandro Scharer tarafından 6. dakikada durduruldu. Mücadele yaklaşık 17 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribün olayları nedeniyle durduruldu
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-0'ın rövanşında Fenerbahçe ile Anderlecht takımları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Lotto Park Stadyumu'nda karşılaştı. Karşlaşmanın başlamasının kısa bir süre ardından Anderlecht tribünlerinde yaşanan arbede sonrası oyun durduruldu. Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti

Müsabakanın hakemi, 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı.

Stat ekranlarında bu sırada şu ifadeler yer aldı:

Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın.

Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti.

Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.

27 ilde okullar tatil edildi! Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 21 Şubat kar tatili olan iller...27 ilde okullar tatil edildi! Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 21 Şubat kar tatili olan iller...Gündem

 

Galatasaray, Avrupa'ya veda ettiGalatasaray, Avrupa'ya veda ettiSpor

 

Spor
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Galatasaray yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu
Galatasaray yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta: Galatasaray-Alkmaar muhtemel 11'ler
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta: Galatasaray-Alkmaar muhtemel 11'ler
Derbide hakem krizi! Galatasaray’dan TFF’ye tepki: Planlanmış organize kötülük
Derbide hakem krizi! Galatasaray’dan TFF’ye tepki: Planlanmış organize kötülük