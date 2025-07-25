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Andrea Pirlo, Dubai United'ın yeni teknik direktörü oldu

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai United, 46 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile anlaştı.

Haber Merkezi
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Andrea Pirlo, Dubai United'ın yeni teknik direktörü oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, "United'a hoş geldin Andrea. Andrea Pirlo'nun, takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasını resmen duyurmaktan mutluluk duyarız" denildi.

Trendyol Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran İtalyan teknik direktör, son olarak geçen sezon Sampdoria'da görev yaptı.

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