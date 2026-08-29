Aniden rahatsızlanan Uğurcan Çakır maça çıkamadı
Galatasaray'ın maç kadrosunda bulunan kalecisi Uğurcan Çakır yaşadığı ani rahatsız nedeni ile Göztepe maçına çıkamadı.
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Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da maç öncesinde kadro değişikliğine gidildi. İlk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır rahatsızlık geçirince yerine Jankat Yılmaz kaleye geçti.
Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın maç öncesi son hazırlıklar sırasında ağrılarının başladığı ve teknik heyet tarafından maça çıkmasına izin verilmediği öğrenildi.