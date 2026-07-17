Ankara, Visa Maximum Gran Fondo Başkent'e beşinci kez ev sahipliği yapacak

23 Ağustos'ta düzenlenecek Visa Maximum Gran Fondo Başkent 2026, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından amatör ile lisanslı bisikletçileri Ankara'da buluşturacak.

Organizasyonda uzun, kısa, tandem ve paralimpik olmak üzere dört farklı kategoride yarışlar gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelecek amatör ile lisanslı sporcular, Ankara'da pedal çevirecek. Etkinlikte katılımcılar, uzun, kısa, tandem ve paralimpik kategorilerinde yarışma imkânı bulacak.

İki farklı parkur hazırlandı

Organizasyon kapsamında sporcular için iki farklı parkur oluşturuldu. Yaklaşık 90,6 kilometre uzunluğundaki parkur 1.237 metre tırmanış içerirken, 56,6 kilometrelik kısa parkurda ise toplam 1.096 metrelik tırmanış bulunuyor. Parkurlar, Ankara'nın kent merkezinden başlayarak bozkır manzaralarının hâkim olduğu güzergâhlardan geçecek.

Bilkent Center start ve finiş noktası olacak

Yarışın start ve finişi Bilkent Center'da gerçekleştirilecek. Organizasyon alanında yarış kitlerinin dağıtımının yanı sıra sponsor stantları, bisiklet ve ekipman tanıtımları, teknik servis hizmetleri ile çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Geride kalan dört yılda binlerce sporcuyu ağırlayan Visa Maximum Gran Fondo Başkent'in, bu yıl da çok sayıda yerli ve yabancı bisikletçiyi Ankara'da buluşturması bekleniyor.

Kayıtlar 18 Ağustos'a kadar sürecek

Visa Maximum Gran Fondo Başkent 2026 için kayıtlar 18 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Organizasyona ilişkin yarış programı, parkur bilgileri ve kayıt süreciyle ilgili ayrıntılar organizasyonun resmi internet sitesinde yer alıyor.