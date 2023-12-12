Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Mutlu Meler'in sağlık durumu nasıl?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 son erdi. Bitiş düdüğünün çalmasıyla Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca beraberinde bir grupla sahaya girdi.

Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı. Saldırı sonrası yere yığılan Umut Meler, Koca’nın yanındaki bazı kişiler tarafından tekmelendi. Maçın dördüncü hakemi ve güvenlik güçleri saldırganları zorlukla uzaklaştırdı.

11 Aralık’ın Türk futbolu için utanç gecesi olarak tarihe geçmesine yol açan olay sonrası hakem Halil Umut Meler, güvenlik güçlerinin koruması altında ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Halil Mutlu Meler’in sağlık durumu nasıl?

Sağlık durumunun iyi olduğu, şokta olduğu öğrenilen Meler'in beyin tomografisi çekildi ve ardından müşahade altına alındı. Hakem Meler’in sağlık durumu hakkında açıklamayı hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut yaptı. Hastanenin acil bölümden girişi yapılan Meler’in gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Yörübulut, “Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler, yapılan tetkikler sonrası ifade verdi ve saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'da kalp krizi şüphesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Halil Umut Meler'e saldırıyla alakalı diğer şüphelilerin tespitiyle birlikte soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini, yargının gereken yaptırımlara karar vereceğini bildirdi. Tunç, olaylara karışan K.Ç., Ş.Y.Ş.’nin göz altına alındığını ve hastanede tedavi gören kulüp başkanı Faruk Koca hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.

İlerleyen dakikalarda MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın kalp krizi şüphesiyle hastanede olduğu anlaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Faruk Koca'nın hastanede tedavi gördüğünü, ardından gözaltı işleminin yapılacağını açıkladı.

Faruk Koca’nın doktoru Prof. Dr. Erdoğan İlkay gazetecilere konuştu. Prof. Dr. İlkay, Koca’nın sağ koronerine daha önce stent takıldığını belirterek, “Hayati riski var, bu yüzden hastanede tutuluyor” açıklaması yaptı.