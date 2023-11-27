Ankaragücü'nden 'deplasman yasağı kaldırılsın' çağrısı
Ankaragücü, Beşiktaş ile oynanacak olan Süper Lig karşılaşması öncesi deplasman yasaklarının kaldırılması için çağrıda bulundu.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceği Beşiktaş mücadelesi öncesi deplasman yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Koca, önceki sezonlarda yaşanan münferit olayların tekrarlanmayacağına inancının tam olduğunu ve Beşiktaş taraftarlarının Ankaragücü deplasmanına gelmesi gerektiğini belirtti.
Öte yandan Faruk Koca, bu davetin ardından futbolda artık deplasman yasaklarının kaldırılması adına bir milat olacağına inandığını vurguladı.
Beşiktaş, 3 Aralık 2023 tarihinde Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.