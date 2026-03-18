Anlaşma sağlandı: Dünya Kupası YouTube'dan yayınlanacak

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını geniş kitlelere ulaştırmak isteyen dev video platformu, turnuvadaki tüm karşılaşmaların kapısını izleyicilere ücretsiz açıyor.

Anlaşmaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası turnuvası boyunca oynanacak tüm karşılaşmaların ilk 10 dakikalık bölümü platform üzerinden canlı olarak sunulacak. Bu uygulama sayesinde sporseverler, maçların başlangıç heyecanına ve ilk dakikalardaki anlara herhangi bir ücret ödemeden ortak olabilecek.

Seçili maçlar baştan sona canlı yayınlanacak

Platformun stratejisi sadece ilk 10 dakikayla sınırlı kalmıyor. YouTube'un, turnuva takvimindeki belirli kritik karşılaşmaları baştan sona canlı olarak yayınlaması da gündemde.

Hangi maçların tamamının verileceği henüz netleşmese de bu adımın, özellikle kablolu TV erişimi olmayan genç izleyici kitlesini platforma çekmesi bekleniyor.

AP'nin haberine göre anlaşmanın değeri henüz açıklanmadı.

FIFA ayrıca, geçmiş maçların tamamını ve spor tarihinin daha birçok ikonik anını içeren Dünya Kupası arşivinin bir kısmını YouTube'da paylaşma sözü verdi.