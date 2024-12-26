Anlaşma sağlandı: Fatih Terim yeni takımına imzayı atıyor! Ekibinde kimler olacak?
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim Suudi Arabistan Al-Shabab ile anlaştı. 71 yaşındaki çalıştırıcı bugün yeni takımına imzayı atacak.
Fatih Terim, Al-Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. NTV'de yer alan habere göre Terim, bugün Suudi Arabistan'a giderek son detayları görüşecek ve pürüz çıkmazsa imzayı atacak.
Terim'in ekibinde daha önce birlikte çalıştığı Necati Ateş'in olması bekleniyor.
Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan 13 maçın ardından Al Shabab, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı. Riyad ekibi ligde 6. sırada yer alıyor.
Terim son olarak Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'ı çalıştırmıştı.