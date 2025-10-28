  1. Ekonomim
Anlaşma sağlandı: Volkan Demirel, Süper Lig kulübüne imza atıyor

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Gençlerbirliği, Teknik Direktör Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

Demirel, resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara’da olacak.

Volkan Demirel son olarak Bodrum FK'de teknik direktörlük yapmıştı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki 10 karşılaşmada 8 puan topladı ve 15. sırada yer aldı.

