Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 1. hafta maçında Hesap.Com Antalyaspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 21.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti.

Ev sahibi Antalyaspor 19. dakikada Günay Vural’ın gölüyle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. 31. dakikada Pape Habib Gueye’nin golüyle Kasımpaşa skora dengeyi getirdi ve durumu 1-1 yaptı. Nikola Storm 40. dakikada Antalyaspor’un ikinci golünü attı ve skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.