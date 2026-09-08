Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
1'inci Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.