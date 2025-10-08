Antalyaspor'dan istifa eden Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu

  1. Ekonomim
Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu görevinden istifa etti. Belözoğlu’nun yeni takımı da kısa sürede netleşti.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti.

Antalyaspor yönetimi, o maçın ardından 45 yaşındaki teknik adamın istifasını kabul etmemişti.

Ancak Belözoğlu, geçtiğimiz gün istifa etti. 

Belözoğlu, geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak milli araya 10. sırada girdi.

Antalyaspor, 19 Ekim’de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak ve bu maça yeni teknik direktörüyle çıkacak.

Yeni durağı: Eyüpspor

Fanatik’in haberine göre 45 yaşındaki teknik adamın yeni adresi Eyüpspor olacak. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.

Eyüpspor, milli maç arasına 5 puanla 16. sırada girdi.

