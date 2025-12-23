Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe’den transfer hamlesi

Trendyol Süper Lig’de transfer çalışmaları için takımlar mesailerini sürdürüyor. Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile kafa kafaya giden Fenerbahçe, kadrosunda gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler aradığı ilk ismi Süper Lig’de bulmak üzere. Samsunsporlu Musaba’nın yeni rotası belli oluyor.

Peki Anthony Musaba kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Musaba hakkında merak edilen her şey..

ANTONY MUSABA KİMDİR?

Anthony Tite Musaba, 6 Aralık 2000’de Hollanda’nın Beuningen kentinde doğan, Hollanda ve Kongo DC vatandaşlığı bulunan profesyonel bir futbolcudur. Avrupa futbol ekolü içinde yetişen Musaba, atletizmi, hızlanması ve çift ayaklı oyun karakteriyle hücum hattında fark yaratan bir profil çiziyor.

​

Fenerbahçe’nin yeni transfer hedefi olarak öne çıkan Musaba, özellikle Samsunspor forması altında gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girmiş durumda. Genç yaşı, üst seviye lig deneyimi ve çok yönlü hücum katkısı, onu sarı-lacivertliler için potansiyel bir yatırım transferi haline getiriyor.

KAÇ YAŞINDA VE MEVKİ NE?

Samsunspor’da kariyerini sürdüren Anthony Musaba, 6 Aralık 2000 doğumlu olup 2025 itibarıyla 25 yaşındadır. Futbol kariyerinin fiziksel ve mental olgunluk dönemine giren oyuncu, bu yaş aralığında hem gelişim potansiyelini hem de hazır performans seviyesini aynı anda sunuyor.

​

Musaba’nın asıl mevkisi sol kanat olmakla birlikte, sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında da oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusudur. Çift ayaklı yapısı sayesinde çizgide bire birleri zorlayabilen, içe kat ederek şut tehdidi yaratabilen ve merkezde skor katkısı verebilen bir profil sergiliyor.

​

FİZİKSEL ÖZELLİK VE YETENEKLERİ

1,82 metre boyundaki Anthony Musaba, modern kanat oyuncusu profiline uygun şekilde hem fiziksel dayanıklılık hem de hız avantajını bir arada taşıyor. Sahada yüksek tempo, dikine koşular ve derinlik koşularıyla savunma arkasına sarkmayı seven Musaba, geniş alanları etkili kullanan bir kanat oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Oyun içinde sık sık yön değiştirebilmesi ve çizgi ile merkez arasında geçiş yapabilmesi, hücum varyasyonlarında teknik ekibe esneklik sağlıyor. Dripling becerisi, topsuz koşu kalitesi ve ceza sahasına zamanlamalı girişleri, hem gol hem de asist hanesine doğrudan etki eden temel özellikleri arasında yer alıyor.

KULÜP KARİYERİ

Anthony Musaba, 12 Temmuz 2025’te Samsunspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye macerasına resmen adım attı. Oyuncunun kulübüyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor ve bu uzun kontrat, hem kulüp hem de potansiyel talipler açısından stratejik bir pozisyon oluşturuyor.

Sözleşmesinde Türkiye içi transferler için 6 milyon Euro, yurt dışı için ise 5 milyon Euro olarak belirlenmiş iki ayrı serbest kalma bedeli bulunuyor. Bu yapı, Süper Lig içi rekabette rakiplerin devreye girmesini zorlaştırırken, Avrupa kulüplerine yönelik çıkış opsiyonunu görece daha ulaşılabilir bir seviyede tutuyor.

SÜPER LİG GÜNCEL PERFORMANSI

Musaba, Süper Lig 2025/26 sezonunda istikrarlı bir performans grafiği sergileyerek hem teknik heyetin hem de scout ekiplerinin dikkatini çekti. Ligde forma giydiği 15 maçta 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı üreten oyuncu, özellikle hücum verimliliğiyle öne çıkıyor.

Sahaya çıktığı karşılaşmaların yüzde 82’sine ilk 11’de başlarken, toplam oynama süresi oranı yüzde 77 olarak kayıtlara geçti. Takımının skorlarına doğrudan katkı oranı ise yüzde 27 seviyesinde gerçekleşerek, Musaba’yı hücum hattının belirleyici isimlerinden biri konumuna taşıdı.

PİYASA DEĞERİ

Anthony Musaba’nın güncel piyasa değeri 4,00 milyon Euro seviyesinde bulunuyor ve bu tutar oyuncunun kariyerindeki en yüksek piyasa değeri olarak kaydedilmiş durumda. 17 Aralık 2025 tarihli güncellemeyle tescillenen bu seviye, hem performansını hem de transfer piyasasındaki talep dengesini yansıtıyor.

Genç yaşına rağmen ulaştığı bu değer, doğru projede ve doğru rolde kullanıldığında daha yüksek seviyelere çıkma potansiyelini de işaret ediyor. Fenerbahçe gibi hedefleri yüksek bir takımda, Avrupa kupaları ve şampiyonluk yarışında alacağı süreler, Musaba’nın piyasa değerini yukarı taşıyabilecek en kritik etkenler arasında yer alıyor.

MİLLİ TAKIM VE AİLESİ

Anthony Musaba, Hollanda U21 Milli Takımı formasıyla 3 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda skor üretemese de üst seviye uluslararası deneyim kazandı. Genç milli takım tecrübesi, oyuncunun hem Avrupa vitrinine çıkmasını hem de oyun disiplinini geliştirmesini sağlayan önemli bir adım oldu.

Musaba’nın ikiz kardeşi Richie Musaba da profesyonel futbolcu olup kariyerine FCI Levadia formasıyla devam ediyor. Aynı jenerasyondan iki kardeşin profesyonel seviyede oynaması, ailenin futbol kültürü ve genetik potansiyeline dair güçlü bir gösterge sunuyor.

SSS – Anthony Musaba hakkında merak edilenler

Anthony Musaba kimdir sorusuna, Hollanda doğumlu, sol kanat ağırlıklı oynayan, sağ kanat ve santrafor bölgelerinde de görev yapabilen, Samsunspor forması giyen profesyonel bir futbolcu yanıtı veriliyor. 25 yaşındaki oyuncu, 1,82 metre boyu, çift ayaklı yapısı ve çok yönlü hücum katkısıyla Süper Lig’de dikkat çekiyor.

Musaba’nın güncel piyasa değeri 4,00 milyon Euro seviyesinde ve sözleşmesinde Türkiye için 6 milyon Euro, yurt dışı için 5 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli yer alıyor. 2029’a kadar süren kontratı, kulübüne pazarlık gücü sağlarken, olası transfer süreçlerinde Fenerbahçe gibi büyük kulüpler için net bir mali çerçeve oluşturuyor.