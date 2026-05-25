  3. Antrenmanda sakatlanmıştı: Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi
Milli takım antrenmanında ikili mücadele esnasında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi. Aktürkoğlu söz konusu paylaşımında, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Milli takım idmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama yayınladı.

Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."

Ne olmuştu?

Aktürkoğlu, milli takım antrenmanında ikili mücadele sırasında sakatlanmıştı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etmişti.

Aktürkoğlu'nun dizi bandajlanırken, oyuncu büyük üzüntü yaşamıştı. Yürümekte güçlük çeken Aktürkoğlu, araç ile tesise götürülmüştü.

