Arda Güler, Cristiano Ronaldo’ya meydan okuyor: Marca

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, Cumartesi günkü nüshasının manşetinde Real Madrid’li Türk genç yetenek Arda Güler’in dünyaca ünlü Portekizli golcü Cristiano Ronaldo’ya meydan okuduğunu yazdı.

"Kuşaklar arası heyecanlı bir düello"

Cumartesi akşamı Türkiye saatiyle 19.00'da oynanacak EURO 2024 grup maçını, “Liderlik yarışının devam ettiği F Grubunun Dortmund'da oynanacak, Türkiye ve Portekiz yıldızları arasında kuşaklar arası heyecanlı bir düello” olarak tanımlayan gazete, ön sayfasında Güler ve Ronaldo’nun birer fotoğrafına da yer verdi.

Salı günü oynanan ilk grup maçlarında Portekiz, rakibi Çekya’yı 2-1 ile geçerken Türkiye, Gürcistan’ı 3-1 mağlup etmişti.

Gürcistan’a ceza sahası dışından attığı şık golle ilk maça damga vuran Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde gol atmış en genç oyuncu unvanını alarak, Ronaldo’nun bu alandaki rekorunu kırmıştı.

Güler ayrıca, turnuvada gol atan en genç Türk futbolcu olarak da tarihe geçmişti.