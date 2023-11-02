Arda Güler formasına kavuşuyor

Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste 2 sakatlık yaşayan genç yıldız Arda Güler'in pazar günü oynanacak olan Rayo Vallecano maçında sezonun ilk maçına çıkması bekleniyor.

Arda Güler, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanmıştı.

14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olan ve iyileşmesinin hemen ardından bu kez sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kaldı.

Yaklaşık üç haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkan genç yıldızın, Real Madrid'in pazar günü oynayacağı Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

18 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görev vermesi halinde İspanyol ekibinde ilk kez forma giyecek.