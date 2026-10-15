Arda Güler girdi, Real Madrid 3-1 geriye düştüğü maçı kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, 3-1 geriye düştüğü Roma deplasmanında Arda Güler'in ikinci yarı oyuna girmesiyle mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında bu akşam 9 maç oynandı. Gecenin en nefes kesen maçında Real Madrid, deplasmanda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi 57. dakikada 3-1 gerideyken, Arda Güler, 59. dakikada oyuna girdi. Milli yıldızın girmesiyle hücumda etkisini artıran Real Madrid, maçı 4-3 kazanırken, Ara Güler yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından oldu.
Gollü geçen bir diğer maçta ise Liverpool, deplasmanda LASK Linz'i 6-3 mağlup etti.
Paris Saint-Germain ise zorlu Manchester City deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönmeyi başardı.
Gecenin toplu sonuçları şöyle:
LASK Linz: 3 - Liverpool: 6
Feyenoord: 3 - Como: 2
Roma: 3 - Real Madrid: 4
Slovan Bratislava: 0 - Stuttgart: 3
Aston Villa: 6 - Fenerbahçe: 0
Bodo/Glimt: 1 - Borussia Dortmund: 0
Real Betis: 3 - Porto: 2
Manchester City: 2 - PSG: 4
Shakhtar Donetsk: 3 - AEK Atina: 1