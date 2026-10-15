Arda Güler girdi, Real Madrid 3-1 geriye düştüğü maçı kazandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında bu akşam 9 maç oynandı. Gecenin en nefes kesen maçında Real Madrid, deplasmanda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi 57. dakikada 3-1 gerideyken, Arda Güler, 59. dakikada oyuna girdi. Milli yıldızın girmesiyle hücumda etkisini artıran Real Madrid, maçı 4-3 kazanırken, Ara Güler yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Gollü geçen bir diğer maçta ise Liverpool, deplasmanda LASK Linz'i 6-3 mağlup etti.

Paris Saint-Germain ise zorlu Manchester City deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönmeyi başardı.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

LASK Linz: 3 - Liverpool: 6

Feyenoord: 3 - Como: 2

Roma: 3 - Real Madrid: 4

Slovan Bratislava: 0 - Stuttgart: 3

Aston Villa: 6 - Fenerbahçe: 0

Bodo/Glimt: 1 - Borussia Dortmund: 0

Real Betis: 3 - Porto: 2

Manchester City: 2 - PSG: 4

Shakhtar Donetsk: 3 - AEK Atina: 1