Arda Güler için bomba transfer iddiası: PSG’nin teklifi ortaya çıktı
Fichajes’in haberine göre Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Real Madrid ile temasa geçti. Fransız ekibinin Arda Güler için 115 milyon Eur'luk teklif sunduğu ileri sürüldü
Transferin bu bedelle gerçekleşmesi halinde Arda Güler, PSG tarihinin en yüksek bonservis ödenen üçüncü futbolcusu olacak. Listenin ilk iki sırasında 222 milyon avroluk Neymar ve 180 milyon euroluk Kylian Mbappe transferleri bulunuyor.
Milli futbolcu, geçen sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 karşılaşmaya çıkarak 6 gol ve 14 asist kaydetti. Arda Güler’in güncel piyasa değeri 90 milyon avro olarak gösteriliyor. İddiaya ilişkin Paris Saint-Germain, Real Madrid veya oyuncu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.