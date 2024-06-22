Arda Güler ilk 11'de olacak mı? Montella açıkladı

A Milli Takım, EURO 2024’te ikinci karşılaşmasına Portekiz karşısında çıkacak.

NTV'nin haberine göre Vincenzo Montella, mücadele öncesi ilk 11 tercihleri üzerine konuştu.

Mert ve Arda ilk 11'de olacak mı?

Teknik direktör Montella açıklamasında; "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da. Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz." dedi.

"Yunus'u koymamız çok doğal"

İtalyan teknik adam sözlerinin devamında; "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün." sözlerini sarfetti.