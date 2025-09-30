Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi

  1. Ekonomim
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. LaLiga "Türk oyuncu, Xabi Alonso'nun Real Madrid kadrosunda kilit bir oyuncu haline geldi ve bu ayki muhteşem performansıyla bunu kanıtladı" açıklamasını yaptı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga), Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'i eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçti.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, "Arda Güler, LaLiga tarafından eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülüne layık görüldü. Türk oyuncu, Xabi Alonso'nun Real Madrid kadrosunda kilit bir oyuncu haline geldi ve bu ayki muhteşem performansıyla bunu kanıtladı. Bu performans, Madrid ekibinin eylül ayındaki dört maçından üçünü kazanmasına yardımcı oldu." denildi.

Arda Güler öne çıkan oyunculardan biri oldu

Açıklamada, "Arda Güler, aya Real Sociedad'ı 2-1 yendikleri maçta attığı muhteşem golle başladı ve takımının zorlu bir mücadeleden üç puan çıkarmasına yardımcı oldu. Bu galibiyetin ardından Espanyol'u 2-0 ve Levante'yi 4-1 yendikleri maçlar geldi. Türk oyuncu, bu maçta da öne çıkan oyunculardan biri oldu ve bir de asist yaptı. Real Madrid, ayı Güler'in de harika bir gol attığı derbide Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek kapattı." bilgisi verildi.

Aralık ayınında da seçilmişti

20 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilmişti.

Arda Güler'in Fermin Lopez (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Carlos Alvarez (Levante) ve Martim Neto'yu (Elche) geçerek bu ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

