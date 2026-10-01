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Arda Güler, Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi

Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi.

Haber Merkezi
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Arda Güler, Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi
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Real Madrid'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, ayın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.