Arda Güler, Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi
Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi.
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Real Madrid'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, ayın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.
Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.