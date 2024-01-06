Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez sahaya çıkıyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, takımının İspanya Kral Kupası'nda karşılaşacağı Arandina maçının ilk 11'ine alındı...

Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına çıkacak olan Güler'in performansının nasıl olacağı, hem İspanyol hem de Türk futbolseverler tarafından merakla takip edilecek...