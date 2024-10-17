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Arda Güler ve Kenan Yıldız finale kaldı

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen "Altın Çocuk" ödülünde, milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid) ve Kenan Yıldız (Juventus), Avrupa'da 21 yaş altı en iyi genç oyuncu kategorisinde finale kaldı. İki oyuncu, 20 kişilik finalist listesinde yer aldı.

Haber Merkezi
AA
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Arda Güler ve Kenan Yıldız finale kaldı
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İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen Altın Çocuk ödülünde İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını terleten Kenan, 20 kişilik finalist listesinde yer aldı.

Altın Çocuk ödülünde finale yükselen futbolcular şöyle:

Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Lamine Yamal, Pau Cubarsi (Barcelona), Joao Neves, Warren Zaire-Emery, Desire Doue (PSG), Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, Leny Yoro (Manchester United), Savio (Manchester City), Aleksandar Pavlovic, Mathys Tel (Bayern Münih), Jorrel Hato (Ajax), Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund), Christhian Mosquera (Valencia), Adam Wharton (Crystal Palace), Oscar Gloukh (Salzburg), Samuel Omorodion (Porto).

Ayrıca Tottenham'dan Wilson Odobert, Benfica'dan Andreas Schjelderup, Real Madrid'den Endrick, Monaco'dan Eliesse Ben Seghir ve Juventus'tan Samuel Mbangula "Wild Card" ile finale yükseltildi.

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