Arda Güler'e 4 dakika yetti, Real Madrid'in 4. golü geldi

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La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Malaga'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero (Kendi kalesine), 30. dakikada Kylian Mbappe 90+1. dakikada Arda Güler attı. Maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu, 86. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.