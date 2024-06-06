Arda Güler'e sürpriz talip... Real Madrid'den ayrılıyor mu?

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e başka bir İspanyol ekibinin talip olduğu aktarıldı. Öte yandan Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili kararının netlik kazandığı kaydedildi.

AS'ın haberine göre; La Liga ekibi Getafe, Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgilenmeye başladı. Getafe Başkanı Angel Torres'in Arda Güler'i kiralık olarak takımda görmek istediği belirtildi.

Angel Torres'in Real Madrid ile kiralanabilecek oyuncular konusunda görüşme sağladığı kaydedildi. Arda Güler'in listenin başında olduğu vurgulandı. Mason Greenwood'un takımdan ayrılmasının ardından Getafe'nin hedefinin Arda Güler olduğu belirtildi.

Getafe'nin Arda Güler'i renklerine bağlaması halinde 19 yaşındaki on numaranın etrafında bir ekip oluşturmayı planladığı ifade edildi.

19 yaşındaki on numara için Getafe'nin dışında başka taliplerin de bulunduğu kaydedildi. Arda Güler'e İspanya'dan Las Palmas, Mallorca, Real Sociedad ve Sevilla'nın ilgi duyduğu aktarıldı. Arda Güler'e İtalya'dan Milan ve Almanya'dan RB Leipzig'in de talip olduğu vurgulandı.

Real Madrid'in kararı belli oldu

The Athletic'te yer alan haberde; Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili kararının belli olduğu belirtildi. 19 yaşındaki on numaranın Real Madrid'den ayrılmasının beklenmediği kaydedildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon genç yıldıza daha fazla forma şansı vereceği vurgulandı.

Rakip fileleri 6 kez havalandırdı

Arda Güler geride kalan sezonda Real Madrid'de 12 maça çıktı ve 440 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki on numara bu müsabakalarda rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Real Madrid'in geride kalan sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Arda Güler'in sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Arda Güler daha sonra Fenerbahçe'de oynadı. Arda Güler'in anlaşmasında 10 milyon Euro'luk bonus maddesi yer alıyor. Genç futbolcunun bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.