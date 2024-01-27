Arda, La Liga'da ilk kez forma giydi Real Madrid kazandı
La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Milli oyuncumuz Arda Güler, La Liga'da ilk kez forma şansı buldu ve 18 dakika sahada kaldı.
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Las Palmas deplasmanına konuk oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler'in yedek kulübesinde başladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
53. dakikada ev sahibi Las Palmas Javier Munoz'un attığı golle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. 65'te Real Madrid Vinicius Junior'un golüyle maça denge getirdi.
81. dakikada oyuna girdi
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti hamle oyuncusu olarak 81. dakikada Arda Güler'i Rodrygo'nun yerine oyuna aldı.
Mücadelenin son bölümünde oyuna giren Arda Güler, La Liga'daki ilk maçına çıkmış oldu.
Real Madrid, Arda oyuna girdikten 3 dakika sonra Kross'un kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan Tchouameni'nin attığı golle 2-1 öne geçti.
8 dakikalık uzatma bölümünde başka gol sesi çıkmayınca Real Madrid sahadan 3 puanla ayrıldı. İspanyol devi bu galibiyetle ligde Girona'yı geride bırakarak 54 puanla zirveye oturdu.
Arda Güler İspanya Ligi'ndeki ilk maçında yaklaşık 18 dakikalık süre almış oldu. Milli oyuncumuz 90+8'de net bir gol fırsatından yararlanamadı.