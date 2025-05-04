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Arda Turan rotasını Avrupa'ya çevirdi: İşte yeni takımı!

Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor ile başarılara imza atan ve teknik adamlık kariyerinde yeni bir zirveye yerleşen Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Arda Turan rotasını Avrupa'ya çevirdi: İşte yeni takımı!
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Türk futbolunun önemli isimlerinden, Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyarak teknik direktörlük kariyerinde büyük bir başarıya imza atan Arda Turan, rotasını Avrupa'ya çevirdi.

Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen tercihini yurt dışından yana kullanan genç teknik adamın, Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Futbol muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Shakhtar Donetsk kulübünün yetkilileri Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha önce de temas halinde olan taraflar arasındaki resmi görüşmeler bu zirveyle yeniden başladı ve anlaşma yolunda önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.

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