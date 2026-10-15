Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı

Teknik Direktör Arda Turan, kariyerinde emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon savaş bölgesinde yer alan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştırmaya başlayan ve burada lig şampiyonu olan Turan, bu sezon yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan iki haftada başarılı sonuçlar elde etti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını İngiltere'de Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de oynayan Ukrayna ekibi, Yunan temsilcisi AEK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında da Hollanda temsilcisi PSV ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Turan'ın takımı, 4 puanla 11. sırada bulunuyor.

Kariyerinde ilki yaşadı

Arda Turan, AEK müsabakasıyla teknik direktörlük kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini kazandı. Turan'lı Shakhtar, geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace'a elenmişti.

2025-2026 sezonunun Ukrayna Ligi şampiyonu Shakhtar, bu sezon da geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 21 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.