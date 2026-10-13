Arda Turan A Milli Takım'ın başına gelecek mi? İlk kez yanıt verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Arda Turan, A Milli Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesini de değerlendirdi.

Milli Takım Teknik Direktörlüğü için ilk akla gelen isimlerden olana Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, ay-yıldızlılar ile adının anılmasıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Arda Turan: Heyecan verici ama...

Turan, şöyle cevap verdi:

"Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim."



