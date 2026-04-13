  Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in Ukrayna Premier Ligi'nde LNZ Cherkasy'ye konuk olduğu maçın ikinci yarısı, hava saldırısı uyarısı nedeniyle gecikmeli başladı.

Ukrayna Premier Lig'in 23. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.

Ukrayna'nın Cherkasy şehrindeki Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, ikinci devre başlamadan hemen önce dikkat çeken bir olay yaşandı.

Hakem ekibi ve oyuncular henüz sahaya çıkmamışken, hava saldırısı uyarısı geldi ve alarm verildi. Hava saldırısı alarmı ve güvenlik önlemleri nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısı başlayamadı.

NTV'nin aktardığına göre, LNZ Cherkasy-Shakhtar Donetsk maçı, 45 dakikalık gecikmenin ardından yeniden başladı.

Kritik karşılaşma

Maç eksiği bulunan Shakhtar Donetsk, liderlik için yarıştığı LNZ Cherkasy ile 50'şer puanda bulunuyor.

Arda Turan'ın öğrencileri, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

