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Arda Turan'ın Ukrayna Premier Ligi 'ne galibiyetle başladı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi ilk maçında deplasmanda Epitsentr Dunaivtsi'yi tek golle geçti.

Haber Merkezi
AA
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Arda Turan'ın Ukrayna Premier Ligi 'ne galibiyetle başladı
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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi ilk maçında deplasmanda Epitsentr Dunaivtsi'yi tek golle geçti.

Ukrayna'nın Ternopil şehrindeki Roman Shukhevych Ternopil Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, Epitsentr Dunaivtsi'ye konuk oldu.

Shakhtar, maçın 79. dakikasında Kaua Elias'ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

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