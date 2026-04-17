Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalde
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından Shakhtar Donetsk, Strasbourg, Rayo Vallecano ve Crystal Palace yarı finale yükseldi.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları oynanan 4 maçla sona erdi.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.
Crystal Palace, Fiorentina'yı saf dışı bırakırken, Raya Vallecano, AEK'yı, Strasbourg ise Mainz'i eledi.
Yarı finalde Shakhtar Donetsk Crystal Palace ile, Rayo Vallecano da Strasbourg'la karşılaşacak.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda): 2 - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2 İlk maç: (0-3)
AEK (Yunanistan): 3 - Rayo Vallecano: 1 İlk maç: (0-3)
Fiorentina (İtalya): 2 - Crystal Palace (İngiltere): 1 İlk maç (0-3)
Strasbourg (Fransa): 4 - Mainz (Almanya): 0 İlk maç: (0-2)